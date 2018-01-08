Элгуджа Хокришвили приступаетт к исполнению обязанностей посла Грузии в Германии

08.01.2018 10:56 Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Федеративной Республике Германия Элгуджа Хокришвили к исполнению обязанностей приступит сегодня.



Назначение Хокришвили послом в ФРГ президент Грузии подписал в декабре. Георгий Маргвелашвили новоназначенного посла принял и в президентском дворце, пожелав ему успехов в последующей деятельности.



В ходе встречи были рассмотрены существующие между Грузией и Германией политические, экономические, культурные отношения и перспективы сотрудничества.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

