|
Элгуджа Хокришвили приступаетт к исполнению обязанностей посла Грузии в Германии
08.01.2018 10:56
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Федеративной Республике Германия Элгуджа Хокришвили к исполнению обязанностей приступит сегодня.
Назначение Хокришвили послом в ФРГ президент Грузии подписал в декабре. Георгий Маргвелашвили новоназначенного посла принял и в президентском дворце, пожелав ему успехов в последующей деятельности.
В ходе встречи были рассмотрены существующие между Грузией и Германией политические, экономические, культурные отношения и перспективы сотрудничества.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна