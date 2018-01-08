Саакашвили: Даже Маргвелашвили признал, что судебное решение является политическим преследованием

08.01.2018 14:26 Лидер партии "Движение новых сил", и экс-губернатор одесской области Михеил Саакашвили на своей странице Facebook отзывается на судебное решение, вынесенное в Грузии по его делу, и пишет, что это является политическим преследованием по отношению к нему, что, по его же словам, признал даже действующий президент страны Георгий Маргвелашвили.



"Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил: все эти дни мы усердно искали, и не нашли прецедента, когда преследование президента осуществляют из-за его конституционного права на помилование. Преследование президента по причине его весьма серьезного конституционного полномочия порождает много вопросов у международного сообщества.



Кроме того, он заявил о том, что возникает подозрение, что преследование бывшего президента Грузии из-за злоупотребления полномочием, присвоенным ему конституцией, связано с попыткой ограничения компетенции президента в будущем.



Вызывает сожаление, когда мы видим, что такое важное дело возбуждено по статье, которая касается полномочия, присвоенного конституцией.



Действующий президент заявил, что со стороны прокуратуры прозвучало политизированное заявление, что еще больше обострило подозрение о том, что вся эта ситуация представляет попытку нарушения конституционного баланса в стране.



Даже мой оппонент, действующий президент Грузии считает, что это решение суда является моим политическим преследованием… А украинская власть, Кремль, и олигарх Иванишвили так не думают"- пишет Михеил Саакашвили.

















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