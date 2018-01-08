Главпрокуратура Грузии обещает «сделать все», чтобы вернуть Саакашвили на родину

08.01.2018 16:47 “Главная прокуратура Грузии сделает все, чтобы любое лицо, совершившее преступление на территории страны, предстало перед грузинским правосудием”. Так заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе прокомментировал уголовное преследование бывшего президента страны Михеила Саакашвили. 5 января Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за незаконное помилование силовиков, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани.



В интервью агентству IPN Гогадзе отметил, что экстрадиция на родину экс-главы государства зависит от решения украинских властей. “У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили уже отправлено”, – добавил он, отметил, что теперь решение за Киевом.



Ответил Гогадзе и на критику оппонентов власти, обвиняющих суд в принятии политически мотивированного решения. Заместитель главного прокурора назвал политические оценки вердикта попыткой ввести общество в заблуждение и дескридетировать судебный процесс. Гогадзе назвал спекуляциями утверждения, что Саакашвили было предъявлено обвинение, а затем он был признан виновным из-за использования права, предоставленного президенту конституцией. Зампрокурора, однако, считает это проявлением некомпетентности и незнания основ права.



“332 статья Уголовного кодекса, то есть злоупотребление должностными полномочиями, подразумевает, что лицо уполномочено на то или иное действие, но оно использовало это право в личных целях, исходя из своих политических взглядов и т.д.”, – пояснил Гогадзе.



Напомним, Михеил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году сразу после истечения полномочий и отправился в Украину. Против него было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них экс-президент был признан виновным 5 января 2018 года. Тбилисский городской суд счел действия Саакашвили злоупотреблением служебными полномочиями. Речь идет о помиловании в ноябре 2008 года осужденных за убийство банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани чиновников Департамента конституционной безопасности Грузии.



"СОВА"











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