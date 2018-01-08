Президент назначил Анну Долидзе на вакантную должность члена Высшего совета юстиции

08.01.2018 16:49 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил на вакантную должность члена Высшего совета юстиции Анну Долидзе.



Георгий Маргвелашвили представил Анну Долидзе на пресс-конференции, прошедшей в президентской резиденции, на которой присутствовал и назначенный по президентской квоте нынешний член Высшего совета юстиции, не являющийся судьей, Вахтанг Мчедлишвили.



Для отбора члена Высшего совета юстиции был проведен конкурс.



Напомним, что одного члена Высшего совета юстиции Грузии на основании конкурса назначает президент.

Срок полномочий представленного по президентской квоте Вахтанга Мчедлишвили истекает 16 января. Новый член Совета займет должность сроком на 4 года.



Анна Долидзе с 27 июня 2016 года занимает пост парламентского секретаря президента.















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