Маргвелашвили: Правосудие – «ахиллесова пята» новейшей истории Грузии

08.01.2018 18:29 В истории независимой Грузии судебная система остается “ахиллесовой пятой”. Об этом президент Георгий Маргвелашвили заявил, представляя своего парламентского секретаря Анну Долидзе на должность несудейского члена Высшего совета юстиции.



По словам главы государства, в 2012 году, после смены власти в Грузии, у всех было ожидание, что судебная система качественно изменится, но она так и не завоевала доверие общественности. “Свободная судебная система – фундамент нашей государственности. Она не только обеспечивает правовую защиту граждан, но и является одним из важнейших гарантов баланса и равновесия в нашем государстве, то есть эффективного функционирования демократического и правового государства”, – заявил Маргвелашвили.



Эти слова прозвучали после скандального заявления президента, сделанного 5 января. Тогда Георгий Маргвелашвили впервые прокомментировал приговор в отношении своего предшественника на посту – Михеила Саакашвили. Последний, напомним, был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с помилованием в 2008 году лиц, осужденных за убийство банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани. Конституция Грузии наделяет главу государства таким правом, но прокуратура считает, что Саакашвили мог использовать его в личных целях или исходя из своих политических интересов.



Георгий Маргвелашвили, однако, выразил подозрение, что уголовное преследование бывшего президента в действительности может ставить целью желание ограничить или ослабить конституционные права и полномочия главы государства.



“Преследование по этой статье, а не по какой-то другой, поднимает вопрос: а не направлен ли этот шаг на подрыв конституционного баланса и равновесия ветвей власти в стране?”



Михеил Саакашвили не оставил без внимания слова своего преемника. На странице в Фейсбуке он написал: даже оппонирующий мне действующий президент Грузии считает приговор против меня политическим преследованием”.



В Главной прокуратуре Грузии, впрочем, считают иначе. “Наделение конституционным правом вовсе не значит, что им можно злоупотреблять”, – заявил прокурор Ираклий Надарейшвили. Он при этом намекнул: “видимо, президент Маргвелашвили сожалеет, что когда-нибудь и к нему могут возникнуть вопросы”.















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