Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Марики Лорткипанидзе

08.01.2018 19:30 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает глубокую скорбь в связи с кончиной историка Марики Лорткипанидзе.



«Выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной именитого ученого Марики Лорткипанидзе. Госпожа Марика Лорткипанидзе посвятила всю жизнь исследованию истории Грузии и воспитанию не одного поколения историков. В ее лице страна потеряла большого ученого и настоящего сторонника Грузии. Выражаю соболезнования семье, близким Марики Лорткипанидзе, грузинскому научному сообществу и всей Грузии», - говорится в письме соболезнования премьер-министра.



Марика Лорткипанидзе скончалась в возрасте 95 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

