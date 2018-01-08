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Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Марики Лорткипанидзе


08.01.2018   19:30
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает глубокую скорбь в связи с кончиной историка Марики Лорткипанидзе.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной именитого ученого Марики Лорткипанидзе. Госпожа Марика Лорткипанидзе посвятила всю жизнь исследованию истории Грузии и воспитанию не одного поколения историков. В ее лице страна потеряла большого ученого и настоящего сторонника Грузии. Выражаю соболезнования семье, близким Марики Лорткипанидзе, грузинскому научному сообществу и всей Грузии», - говорится в письме соболезнования премьер-министра.

Марика Лорткипанидзе скончалась в возрасте 95 лет.






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