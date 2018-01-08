Министр образования Грузии проводит встречи с педагогами

08.01.2018 21:01 Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели начал цикл встреч с педагогами Грузии под названием «Выслушаем учителей», сообщается на официальном сайте ведомства.



Первую встречу министр провел с успешными педагогами тех школ, которые в 2017 году были особенно активными, заботились о собственном профессиональном развитии и смогли достичь значительных результатов в работе с учениками в классах.



Педагоги выразили желание поделиться с министром своим опытом работы, рассказать о нуждах школы, проблемах и путях их решения.



Цель этих встреч – проведение открытых бесед на темы, касающиеся качества учебы, а также решения проблем буллинга в школе. На сегодняшней встрече педагоги акцентировали внимание на таких вопросах, как схема профессионального развития учителей, учебники, коммуникация и так далее.



Министр образования намерен продолжить активный диалог с учителями и выслушать мнение каждого педагога.



Педагоги получили от министра литературу по вопросам управления классом. Они также получили информационные буклеты о буллинге и насилии. Такие пособия в ближайшее время получат все педагоги, дети и родители, чтобы они были информированы о буллинге, насилии и о том, как нужно действовать в подобных ситуациях.



Подобный проект Чхенкели начал еще в декабре, когда встретился с учениками школ Грузии. «Выслушаем учеников» — это первый цикл встреч министра образования, который путем обсуждения, сотрудничества и консенсуса хочет создать в школах Грузии безопасную и доброжелательную среду.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

