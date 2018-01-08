Политики о заявлении Патриарха по поводу наркополитики

08.01.2018 21:40 Грузинские политики откликнулись на рождественское послание Католикоса-Патриарха всея Грузии Илия II о наркополитике, в котором он говорит о защите молодежи от наркотиков и повышении их самосознания.



Католикос-Патриарх в своем рождественском послании, которое было зачитано 6 января, отметил, что «необходимо разработать такую наркополитику, которая защитит молодых людей и создаст негативное отношение к этому тяжелейшей болезни». Кроме того, по его словам, «необходимо построить реабилитационные центры, повышать сознание учеников еще в школьном периоде и принять другие меры». «В то время, когда перед страной стоит демографическая катастрофа, нам всем надлежит особая осторожность и осмотрительность, чтобы в отношении данной проблемы был осуществлен правильный комплексный подход и были сделаны реальные, результативные шаги», - говорится в послании Патриарха.



По заявлению президента Грузии Георгия Маргвелашвили, который сделал заявление после окончания торжественной литургии, «когда мы видим, что наказание и принуждение не дают нам лучших результатов десятилетиями, а дают разрушенную жизнь многих людей, наверно мы должны задуматься о том – может лучше будет иначе подойти к этой проблеме и подумать, как ослабить и сделать более человечной наркополитику».



Комментарии в связи заявлением Патриарха сделали также представители правящей команды. По словам председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, послания Патриарха «достойны внимания и будут учитываться в процессе работы». По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, «этот призыв Патриарха придаст нам возможностей для того, чтобы сбалансировать интерес защиты прав человека и с другой стороны, ужесточение в отношении наркополитики».



На послание Патриарха сегодня откликнулись также МВД. Заместитель министра Нино Джавахадзе отметила, что министерство продолжает консультации с представителями власти, специалистами и другими заинтересованными сторонами, чтобы сделать наркополитику «более эффективной». По ее же словам, эта политика «должна основываться на балансе между гуманностью и предотвращением поощрения употребления». По словам Нино Джавахадзе, министр внутренних дел выступит с заявлением по этому вопросу в ближайшие дни.



В Парламенте Грузии в процессе рассмотрения находится пакет законодательных поправок, разработанных «Национальной платформой наркополитики», состоящий из 41 НПО. В случае утверждения этого пакета, использование наркотических веществ с целью личного потребления и хранение в малых количествах может быть освобождено от уголовной ответственности. Кроме того, государство будет обязано принять меры, которые предусматривают сокращение вреда для здоровья, социального и экономического ущерба, вызванного употреблением наркотических веществ.



Пакет поправок был зарегистрирован в Парламенте в июне 2017 года, но его обсуждение затягивалось из-за разногласий по этому вопросу внутри правящей команды. В связи с этим в декабре последовала активизация гражданского общества с требованием либерализации наркополитики. Гражданские активисты в конце прошлого года провели акции на площади Роз, у Канцелярии правительства и у Парламента.



Комитет по здравоохранению Парламента Грузии 27 декабря поддержал пакет законодательных поправок в первом слушании, но на заседании комитета не присутствовали семь депутатов от правящей партии в знак протеста. По их мнению, декриминализация употребления наркотиков приведет к обратному эффекту и будет способствовать увеличению употребления наркотиков. За несколько дней до слушаний в комитете министр внутренних дел Георгий Гахария и премьер-министр Георгий Квирикашвили сделали заявления о недостаточности аргументов в пользу либерализации наркополитики.



Civil Georgia











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