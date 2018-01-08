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Минздрав готов начать переговоры с немецкой клиникой, выбранной семьей Темирлана Мачаликашвили
08.01.2018 21:48
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии готово начать переговоры с немецкой клиникой, выбранной семьей Темирлана Мачаликашвили, - об этом «IPN» сообщили в министерстве здравоохранения.
Они пояснили, что на данном этапе ведомство ожидает предоставления соответствующих документов со стороны представителя пациента.
«До этого Министерство здравоохранения предлагало семье перевезти пациента в Турцию, на что получило отказ. Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты с первой минуты взяло это дело под контроль. На данный момент пациент получает соответствующие медицинские сервисы в больнице Св. Михаила Архангела », - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Семья раненного в Панкиси Темирлана Мачаликашвили сегодня потребовала его немедленной доставки в одну из клиник в Берлине. Как заявил журналистам отец Темирлана Мачаликашвили - Малхаз Мачаликашвили, семья узнала, что распространяемая информация, согласно которой, берлинская клиника несколько дней назад отказалась принять пациента из-за отсутствия мест, не соответствует действительности. По его утверждению, выяснилось, что одна из клиник в Берлине готова в любое время принять его сына.
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