Ладо Чантурия приступил к исполнению обязанностей судьи ЕСПЧ

09.01.2018 12:56 Ладо Чантурия приступил к исполнению обязанностей судьи, представленного Грузией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – Страсбургский суд.



Церемония принесения клятвы состоялась в ЕСПЧ 8 января. На мероприятии присутствовали постоянный представитель Грузии при Совете Европы, президент, судьи Европейского суда по правам человека и представители секретариата ЕСПЧ.



Ладо Чантурия на этом посту сменил Нонну Цоцория. Обязанности судьи Страсбургского судьи он будет исполнять в течение 9 лет - с 8 января 2018 года по 8 января 2027 года.



На пост судьи Страсбургского судьи Ладо Чантурия был избран Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ) 10 октября. Его рекомендовал специальный комитет ПАСЕ.















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