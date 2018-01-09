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Ладо Чантурия приступил к исполнению обязанностей судьи ЕСПЧ
09.01.2018 12:56
Ладо Чантурия приступил к исполнению обязанностей судьи, представленного Грузией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – Страсбургский суд.
Церемония принесения клятвы состоялась в ЕСПЧ 8 января. На мероприятии присутствовали постоянный представитель Грузии при Совете Европы, президент, судьи Европейского суда по правам человека и представители секретариата ЕСПЧ.
Ладо Чантурия на этом посту сменил Нонну Цоцория. Обязанности судьи Страсбургского судьи он будет исполнять в течение 9 лет - с 8 января 2018 года по 8 января 2027 года.
На пост судьи Страсбургского судьи Ладо Чантурия был избран Парламентской ассамблей Совета Европы (ПАСЕ) 10 октября. Его рекомендовал специальный комитет ПАСЕ.
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