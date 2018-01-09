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Посол США в Грузии провел встречу с Народным защитником


09.01.2018   13:41
Посол США в Грузии Ян Келли встретился с Народным защитником Грузии Нино Ломджария. Информацию распространяет посольство США в Грузии.

«Посольство США в Грузии радо, что участница одной из наших программ по обмену стала Народным защитником Грузии.

Офис Народного защитника жизненно важен для демократического развития Грузии и у него есть полная поддержка правительства Соединенных Штатов», — говорится в информации посольства.






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