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На проведение выборов президента Грузии будут выделены 15 млн долларов
09.01.2018 13:45
Государство выделит более 39,1 миллионов лари (более 15,1 миллионов долларов) на проведение в 2018 году президентских выборов. Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии, опубликованном на сайте Законодательного вестника.
Выборы пятого президента Грузии должны пройти в октябре 2018 года.
Выделенные на выборы президента Грузии средства пойдут на избирательные мероприятия, подготовку сотрудников выборных администраций, на телевизионную рекламу избирательных субъектов и финансирование представителей избирательных субъектов
На избирательные мероприятия государство потратит 28,2 миллионов лари (около 11 миллионов долларов), на подготовку сотрудников — более 1 миллиона лари (более 387 тысяч долларов), расходы на телевизионную рекламу избирательных субъектов превысят 2,2 миллиона лари (более 866,1 тысяч долларов), а на финансирование представителей избирательных субъектов — более 7,6 миллионов лари (более 2,9 миллионов долларов).
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