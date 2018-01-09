Усупашвили: «Кто будет победителем? - Осужденный экс-президент. Кто проиграет?- Правосудие…»

09.01.2018 14:36 Очевидно, прокуратура не смогла, или не захотела изобличить бывшего президента по делу Гиргвлиани в том конкретном преступлении, о котором даже Страсбургский суд почти напрямую указывал - заявил лидер "Движения строительства" Давид Усупашвили в связи с обвинительным приговором по отношению бывшего президента Михеила Саакашвили.



"Прокуратура Грузии соревнуется с президентом Украины в пиаре бывшего президента. Даже не стоит спорить о том, можно ли вообще привлекать бывшего президента к ответственности за действие, совершенное в процессе помилования. Разумеется, можно. Например, если президент за помилование получил деньги (или молчание свидетеля), он должен быть привлечен к ответственности за получение взятки (или давление на свидетеля), а акт помилования следует рассматривать как одно из доказательств - факт подтверждения услуги, оказанной взамен за взятку (молчание). Спор должен идти о том, можно ли в таком случае привлекать бывшего президента к ответственности по статье 332 ("злоупотребление служебным полномочием"). Думаю, что нельзя, и именно использование этой статьи создает опасный правовой прецедент, и нежелательный политический ажиотаж.



Согласно статье 332 преступлением объявляется "злоупотребление служебным полномочием лицом против публичного интереса, для получения какой-либо пользы или преимущества для себя или других, что вызвало существенное нарушение права физического или юридического лица, или законного интереса общества или государства". А посредством акта помилования глава государства (монарх, президент) раньше срока освобождает из заключения лицо, признанное виновным судебным приговором так, что не ставит под сомнение ни законность приговора, ни справедливость наказания. Таким образом, президенту присвоен такой эксклюзивный инструмент проявления государственной милости, великодушия, и гуманности, который "выпадает" из системы правосудия, и не помещается в рамки общих правовых принципов.



Соответственно, если мы механически распространим стандарты, определенные 332-й статьей "злоупотребление полномочием", на осуществление полномочия помилования, дойдем до абсурда. Получится, что каждым актом помилования президент совершает преступление: освобождает преступника "против публичного интереса" (неминуемость наказания является публичным интересом), "для получения пользы и преимущества для других" (досрочно освобожденный преступник получает и выгоду, и преимущество), и "существенно нарушает законный интерес государства" (чем можно нарушить законный интерес государства, кроме как открыть двери тюрьмы для лица, нарушившего принятый парламентом закон, выявленного безопасностью, задержанного полицией, обвиняемого прокурором, и осужденного судом?).



До такого абсурда привел ошибочный путь, избранный прокуратурой. Очевидно, они либо не сумели, либо не захотели изобличить бывшего президента по делу Гиргвлиани в том конкретном преступлении, на которое почти напрямую указывал даже Страсбургский суд ("препятствие осуществлению делопроизводства", статья 364), и в котором факт помилования был бы одним, не особо основным доказательством. Поэтому, прокуратура для спасения собственного политически-служебного будущего, для операции, которую надлежало провести нейрохирургическим лазером, использовала топор - обратилась к "всемогущей" 332-й статье, и передала суду "готовое" дело"- говорит Усупашвили.



По его же мнению, глаза у Фемиды настолько сильно завязаны, что пока не заметила этот "топор".



"Такие "лазеры" и "топоры" не воспринимает часть населения, которая носит черно-белые очки, "Миша ведь и без того виноват", или "Миша ведь и без того невиновен". Но многие хорошо понимают, насколько долго действующие проблемы возникают у страны пусть даже из-за маленького изъяна в делах бывших президентов, премьеров, и министров, взятых под заключение. Кто будет в выигрыше? - Осужденный бывший президент. Кто будет проигравшим?- Правосудие, конституция, общество, страна, правящая партия. Глядя на все это, между прочим, в голове всплывает именно диспозиция статьи 332: "злоупотребление полномочием прокурором… против публичного интереса, для получения пользы для себя или других, что вызвало нарушение законного интереса общества и государства"- говорит Давид Усупашвили.

















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