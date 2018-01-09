Каладзе возмущен состоянием тренировочного комплекса по регби в Глданском районе Тбилиси

09.01.2018 14:47 Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с состоянием тренировочного комплекса по регби в Глданском районе, на территории IV м/р Мухиани. Он поручил соответствующим службам, сегодня же провести встречу с представителями компании-строителя и своевременно начать исправлять изъяны на месте.



По его словам, соответствующие мероприятия со стороны мэрии будут проведены после встречи с представителями компании-строителя.



«Мы ни на что не закроем глаза. Сделаем все для того, чтобы изменить и исправить существующую реальность, так как ситуация категорически неприемлем», — заявил Каха Каладзе.



Спортивная база, которая открылась в мае прошлого года, размещена на территории в четыре гектара и рассчитана на 1 000 болельщиков.



Строительство комплекса по регби служба по благоустройству мэрии Тбилиси заказала ООО «Саба Констракшн». Работы по строительству начались в июне 2016 года. Их окончательную стоимость определили в 6 932 650.64 лари.















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