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Каладзе возмущен состоянием тренировочного комплекса по регби в Глданском районе Тбилиси


09.01.2018   14:47
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с состоянием тренировочного комплекса по регби в Глданском районе, на территории IV м/р Мухиани. Он поручил соответствующим службам, сегодня же провести встречу с представителями компании-строителя и своевременно начать исправлять изъяны на месте.

По его словам, соответствующие мероприятия со стороны мэрии будут проведены после встречи с представителями компании-строителя.

«Мы ни на что не закроем глаза. Сделаем все для того, чтобы изменить и исправить существующую реальность, так как ситуация категорически неприемлем», — заявил Каха Каладзе.

Спортивная база, которая открылась в мае прошлого года, размещена на территории в четыре гектара и рассчитана на 1 000 болельщиков.

Строительство комплекса по регби служба по благоустройству мэрии Тбилиси заказала ООО «Саба Констракшн». Работы по строительству начались в июне 2016 года. Их окончательную стоимость определили в 6 932 650.64 лари.






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