Украина и Грузия показали лучшие результаты в мировом индексе паспортов 2018

09.01.2018 15:07 9 января 2018 года компания Henley & Partners опубликовала ежегодный Индекс паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы.



Среди 199 стран и территорий первое место в 2018 году заняла Германия, граждане которой могут посещать без визы 177 стран мира. Немецкий паспорт остается лидером на протяжении последних пяти лет. Второе место у Сингапура (176 стран), третье место разделили восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония (175 стран).



В 2018 году Грузия и Украина показали наиболее серьезное улучшение показателей в рейтинге. Грузия поднялась на 15 позиций, Украина – на 14. Страны существенно улучшили свои показатели благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году. По состоянию на 9 января 2018 года граждане Украины могут посещать без визы 114 стран мира (44-е место в мировом рейтинге), Грузии – 99 стран (53-е место в мире). Впервые Украина опередила Россию, хотя количество безвизовый стран для россиян также выросло: если в 2017 года граждане России могли посещать без визы 106 стран, то в 2018 – 110. Россия заняла в Индексе 48-е место, разделив его с Республикой Молдовой и Черногорией.



Мальта и Кипр, которые предлагают популярные программы получения европейского гражданства через инвестиции, предлагают безвизовый доступ в 169 и 159 стран соответственно.



На последнем – 104-м – месте в рейтинге расположился Афганистан, граждане которого могут посещать без визы 24 страны.















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