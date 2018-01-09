Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили представил Анну Нацвлишвили на должность парламентского секретаря президента


09.01.2018   18:09
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представил Анну Нацвлишвили на должность парламентского секретаря президента.

Должность парламентского секретаря президента стала вакантной после того, как президент Грузии назначил Анну Долидзе членом Высшего совета юстиции.

Анна Нацвлишвили руководила Ассоциацией молодых юристов Грузии с 2014 года по 2017 год включительно. По профессии Анна Нацвлишвили является юристом. В Эссекском университете ей присвоена академическая степень магистра по праву в области прав человека и международному гуманитарному праву.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские экспортеры смогут принять участие в китайской выставке
Правительство Грузии займется увеличением уровня жизни в селах
20 грузинских и польских организаций объединились в торгово-экономическую палату
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров заявил, что ему не нравится вести Instagram
В Чечне задержан руководитель грозненского офиса центра "Мемориал"
Посол Грузии: визит Тибилова в Боснию носит частный характер
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна