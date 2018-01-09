Маргвелашвили представил Анну Нацвлишвили на должность парламентского секретаря президента

09.01.2018 18:09 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили представил Анну Нацвлишвили на должность парламентского секретаря президента.



Должность парламентского секретаря президента стала вакантной после того, как президент Грузии назначил Анну Долидзе членом Высшего совета юстиции.



Анна Нацвлишвили руководила Ассоциацией молодых юристов Грузии с 2014 года по 2017 год включительно. По профессии Анна Нацвлишвили является юристом. В Эссекском университете ей присвоена академическая степень магистра по праву в области прав человека и международному гуманитарному праву.















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