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Анна Нацвлишвили: ОВГ - очень значительное благо, которое должно принадлежать обществу
09.01.2018 19:15
«Общественный Вещатель очень значительное добро, которое должно принадлежать обществу», — заявила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.
По её словам, один из главных вопросов, по которому она начинает работать в ранге парламентского секретаря президента, закон «О вещании», по которому позиция главы государства станет известна 15 января.
«По данному вопросу работал мой предшественник и теперь работу продолжу я. 15 января – это срок. Когда президент должен принять решение по закону. Моя позиция, как для правозащитника такова, что Общественный Вещатель очень важное благо, который должен принадлежать обществу и его функционирование должно быть обращено к интересам общественности. Соответственно, любое изменение в законодательстве и практике должно удовлетворять этим стандартам», — заявила Нацвлишвили.
Новый парламентский секретарь президента ожидает от парламента конструктивных и основанных на взаимном уважении отношений.
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