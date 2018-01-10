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Саакашвили сегодня должен явиться на допрос в СБУ
10.01.2018 11:18
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили сегодня должен явиться на допрос в Службу государственной безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
«Саакашвили получил повестку. 10 января в 11:00 он должен прийти на допрос в Главное управление СБУ», - сообщил Чернолуцкий.
Напомним, что дело касается событий, развернувшихся у Октябрьского дворца в Киеве 17 декабря 2017 года, в связи с чем Саакашвили вызван в качестве свидетеля.
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