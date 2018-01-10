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Каладзе: в 2018 году приоритетом будет развитие транспортной системы


10.01.2018   13:07
В 2018 году, наряду со всеми другими важными вопросами, приоритетом будет развитие транспортной системы столицы, и восстановление исторического облика Тбилиси. Об этом градоначальник говорил на сегодняшнем заседании правительства.

По словам Кахи Каладзе, в план текущего года входит улучшение муниципального транспорта, и проведение ряда значимых мероприятий в данном направлении, чтобы общественный транспорт был комфортным для населения столицы.

"Кроме того, будут осуществлены дорожные проекты, которые значительно разгрузят автомобильное движение в конкретных частях столицы. Знаем, что в данном контексте есть серьезное недовольство, и проблема транспортных пробок"- заявил Каха Каладзе.

По его же словам, в конце минувшего года началась реабилитационная работа на площади Орбелиани и прилегающих улицах, и реконструкция-реставрация находящихся там зданий.

"В текущем году будут выделены 62 миллиона лари, для осуществления реабилитации исторического квартала. В этом процессе приоритетным будет сохранение облика старого Тбилиси. В текущем году у нас запланирована полная реабилитация площади Гудиашвили, Сухого моста и прилегающей территории, сквера 9 марта. Думаю, что вообще, восстановление-реабилитация исторической части старого Тбилиси в течение этих четырех лет особенно важно для нашей команды, так как это богатство нашего города, которое нуждается в уходе"- отметил мэр города.







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