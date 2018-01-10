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Комиссия по вопросам гражданства переходит в ведение администрации президента


10.01.2018   14:24
Комиссия по вопросам гражданства переходит в администрацию президента из агентства развития государственных сервисов. Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани на проведенном брифинге.

Цулукиани говорила о распоряжении президента от 26 декабря прошлого года, которое предполагает изменения в устав «Рассмотрения вопросов гражданства и решения».

«Согласно осуществленным президентом Грузии изменениям в конце прошлого года, комиссия по вопросам гражданства, которая решает вопросы о присвоении грузинского гражданства, отныне будет укомплектована шестью членами вместо четырех и её будут руководить представители президентской администрации. У президента Грузии, кроме председателя комиссии, в комиссии будет еще два представителя – один из его администрации и один – из аппарата Совета национальной безопасности. Также в комиссии возрастет количество представителей Службы государственной безопасности, вместо одного их будет двое. Что же касается «Агентства развития государственных сервисов» министерства юстиции Грузии, то оно больше не будет председательствовать и от агентства в комиссии будет только один представитель вместо двух», — заявила Цулукиани.

По её словам, изменения войдут в силу с 15 января.






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