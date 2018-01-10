Изменились правила пересечения границы из Грузии в Турцию

10.01.2018 14:46 Турция внесла изменения в регуляцию пересечения границы для граждан Грузии.



Согласно изменениям, с первого января 2018 года пересечение границы с Турцией, и остановка на территории даже на небольшое время, будет считаться одним календарным днем.



Граждане Грузии смогут находиться в Турции 90 дней в течение 180-дневного периода. По истечению 90 дней, им придется получить право на жительство.



Соответствующая информация размещена на официальной веб-странице консульства Турции в Батуми.















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