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Изменились правила пересечения границы из Грузии в Турцию


10.01.2018   14:46
Турция внесла изменения в регуляцию пересечения границы для граждан Грузии.

Согласно изменениям, с первого января 2018 года пересечение границы с Турцией, и остановка на территории даже на небольшое время, будет считаться одним календарным днем.

Граждане Грузии смогут находиться в Турции 90 дней в течение 180-дневного периода. По истечению 90 дней, им придется получить право на жительство.

Соответствующая информация размещена на официальной веб-странице консульства Турции в Батуми.






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