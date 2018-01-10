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Десять действующих и два бывших депутата оштрафованы за нарушения в имущественных декларациях


10.01.2018   14:49
Из–за нарушений в имущественных декларациях, в 2017 году на 1000 лари были оштрафованы десять действующих и двое бывших депутатов парламента Грузии.

По информации бюро госслужб, штраф был наложен на представителей парламентского большинства: Арчила Талаквадзе, Акакия Зоидзе, Гугули Маградзе, Михаила Кавелашвили, Отара Чрдилели, Ираклия Абусеридзе, Звиада Квачантирадзе, Тамаза Навериани и Паату Мхеидзе; независимого депутата Рамаза Николаишвили, а также экс – парламентариев – Темура Майсурадзе и Владимира Ачба.

Основная часть нарушений касается технических нарушений.

В проверенных декларациях депутатов не были найдены нарушения в документации Хатуны Гогоришвили и Давида Бакрадзе.

По данным бюро государственных служб, в прошлом году были изучены 287 деклараций.

224 государственных служащих были оштрафованы, у 56-ти не было выявлено недочетов и ошибок.

Выявленные нарушения следующие: несоответствие указанной площади недвижимости с реальной; назадекларированная недвижимость членов семьи (сельскохозяйственные участки); отклонение задекларированных сумм на банковских счетах с реальными суммами на депозитах в момент проверки; ошибочно задекларированные материальные результаты в случае кредитных договоров.

В случае производственной деятельности, должностные лица не указали информацию о долях в предприятиях или о наличии индивидуального производства.

Полноценно не зафиксировали свои доходы или членов своих семей. Например, в документе был указан обналиченный доход, вместо зачисленного на счета.






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