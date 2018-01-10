Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Аппарат Омбудсмена будет разбираться со спецоперацией в Панкисском ущелье


10.01.2018   17:03
Я, как Народный защитник, обещаю, что в рамках имеющихся у меня возможностей, сделаю максимум, чтобы установить, имел ли место факт превышения силы в ходе спецоперации, - об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Нино Ломджария откликнулась на факт смерти Темирлана Мачаликашвили.

«Хочу выразить глубокую скорбь в связи с гибелью молодого человека и пособолезновать его семье. Я, как Народный защитник, даю обещание, что в рамках имеющихся у меня возможностей, сделаю максимум, чтобы установить, имел ли место факт превышения силы в ходе спецоперации, а так же была ли оказана ему своевременная медицинская помощь, и было ли сделано все, чтобы сохранить жизнь этого молодого человека», - заявила Нино Ломджария.

Раненый в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлан Мачаликашвили умер сегодня утром в больнице.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии электроэнергия стоит дороже всех на постсоветском пространстве
Жизнь в Грузии дорожает все больше
Грузия планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии в дом родителей оппозиционера Хазбиева бросили гранату
Жительница Чечни записала видеообращение к Кадырову
«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна