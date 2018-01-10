Аппарат Омбудсмена будет разбираться со спецоперацией в Панкисском ущелье

10.01.2018 17:03 Я, как Народный защитник, обещаю, что в рамках имеющихся у меня возможностей, сделаю максимум, чтобы установить, имел ли место факт превышения силы в ходе спецоперации, - об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



Нино Ломджария откликнулась на факт смерти Темирлана Мачаликашвили.



«Хочу выразить глубокую скорбь в связи с гибелью молодого человека и пособолезновать его семье. Я, как Народный защитник, даю обещание, что в рамках имеющихся у меня возможностей, сделаю максимум, чтобы установить, имел ли место факт превышения силы в ходе спецоперации, а так же была ли оказана ему своевременная медицинская помощь, и было ли сделано все, чтобы сохранить жизнь этого молодого человека», - заявила Нино Ломджария.



Раненый в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлан Мачаликашвили умер сегодня утром в больнице.















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