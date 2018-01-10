ЕС назвал 89 институциональных приоритетов политики на 2018-2019 годы

10.01.2018 18:24 У Евросоюза есть 89 институциональных приоритетов политики на 2018-2019 годы, включая завершение временного контроля в пределах Шенгенской зоны.



Соответствующие вопросы обсуждались на заседании Еврокомиссии в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.



"На первом в 2018 году заседании Еврокомиссия обсудила институциональные приоритеты на этот год. Он должен стать годом реформ экономического и монетарного союза, защиты границ ЕС, развития системы ЕС по предоставлению убежища, возвращения к полноценному функционированию Шенгенской зоны, завершения создания единого цифрового рынка, а также приближения Западных Балкан к Евросоюзу", - говорится в решении Еврокомиссии.



В целом в политике ЕС определено 89 приоритетов. Среди них 29 уже выполнены. Остальные планируют имплементировать до мая 2019 года.

















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