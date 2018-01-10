Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС назвал 89 институциональных приоритетов политики на 2018-2019 годы


10.01.2018   18:24
У Евросоюза есть 89 институциональных приоритетов политики на 2018-2019 годы, включая завершение временного контроля в пределах Шенгенской зоны.

Соответствующие вопросы обсуждались на заседании Еврокомиссии в среду, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"На первом в 2018 году заседании Еврокомиссия обсудила институциональные приоритеты на этот год. Он должен стать годом реформ экономического и монетарного союза, защиты границ ЕС, развития системы ЕС по предоставлению убежища, возвращения к полноценному функционированию Шенгенской зоны, завершения создания единого цифрового рынка, а также приближения Западных Балкан к Евросоюзу", - говорится в решении Еврокомиссии.

В целом в политике ЕС определено 89 приоритетов. Среди них 29 уже выполнены. Остальные планируют имплементировать до мая 2019 года.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии электроэнергия стоит дороже всех на постсоветском пространстве
Жизнь в Грузии дорожает все больше
Грузия планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии в дом родителей оппозиционера Хазбиева бросили гранату
Жительница Чечни записала видеообращение к Кадырову
«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна