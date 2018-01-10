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Нет большей трагедии, чем гибель ребенка, и реакция родителей понятна - Мдинарадзе


10.01.2018   19:24
У служб безопасности нашей страны единственная цель – защищать безопасность страны и граждан, - об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

По его словам, не существует большей трагедии, чем гибель ребенка и реакция родителей абсолютно понятна, однако депутату непонятна спекуляция такими темами в политических целях людьми, которые дальше своих интересов ничего не видят.

«Службы безопасности нашей страны имеют единственную цель действий – защищать безопасность страны и граждан, поэтому им нужна максимальная поддержка со стороны общественности. Разумеется, это не исключает обязательство следствия - дать детальный и исчерпывающий ответ на все вопросы, в том числе, и в связи с этим эпизодом», - заявил Мамука Мдинарадзе.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову в ходе спецоперации в Панкиси 26 декабря 2017 года. Он находился на лечении в многопрофильной клинической больнице св. Михаила Архангела и скончался сегодня утром.






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