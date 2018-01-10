Минздрав отправил в суд уволенных из клиники им. Иашвили врачей

10.01.2018 20:41 Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты распространяет заявление в связи с уволенным из Центральной детской больницы имени Иашвили медперсоналом. Как отмечается в заявлении, уволенные сотрудники не обращались в министерство.



«8 января текущего года в министерство труда, здравоохранения и социальной защиты поступило заявление профессионального союза «Сеть солидарности – центр трудящихся» Теоны Хендерсон, которое касалось увольнения 99 сотрудников из Центральной детской больницы имени М. Иашвили. С целью изучения вопроса, министерство труда, здравоохранения и социальной защиты обратилось к администрации Центральной детской больницы имени М. Иашвили о предоставлении соответствующей информации.



Необходимо отметить, что непосредственно уволенные сотрудники не обращались в министерство ни до увольнения, ни после увольнения. Если бы сотрудники клиники обратились к министерству до увольнения, это дало бы нам возможность подключить в процесс медиацию. Теперь невозможно использовать этот рычаг и у бывших сотрудников остается лишь один путь правовой борьбы – суд», — говорится в заявлении министерства.



Напомним, что уволенные из Центральной детской больницы имени Иашвили врачи планируют внести иск против администрации клиники в суд.















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