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И.о. президента Молдовы подписал закон «О борьбе с российской пропагандой»


10.01.2018   21:13
Глава парламента Молдовы Андриан Канду, который по решению Конституционного суда исполняет обязанности президента, подписал закон «о борьбе с российской пропагандой», он вступит в силу в ближайшее время, после опубликования в «Официальном мониторе».

Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом Молдовы сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года. Он предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдове.

Президент Игорь Додон категорически отказался промульгировать закон. Он вернул его в парламент 21 декабря, но депутаты парламентского большинства 22 декабря повторно проголосовали за его принятие в той же редакции, без учета мнения президента. И.Додон вновь отклонил закон.

Согласно законодательству, президент может не промульгировать закон и вернуть его в парламент, но только один раз. Если же парламент проголосует повторно, то глава государства обязан промульгировать. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного голосования не промульгирует закон, то, после специального обращения в Конституционный суд, соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указ вместо президента. В соответствии с этой процедурой в октябре был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом. В среду, по этой же процедуре и.о. президента Андриан Канду подписал указы о назначении семи членов правительства и привел их к присяге.

Сразу после принятия решения КСМ на прошлой неделе, президент Игорь Додон ушел в отпуск. Вместе с семьей он проводит рождественские каникулы на одном из лыжных курортов Австрии.






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