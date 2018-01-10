Сенатор Кардин представил отчет о действиях Путина

10.01.2018 21:36 Сенатор от демократов Бен Кардин представил отчет под названием «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: итоги для национальной безопасности США». В 200-страничном документе речь идет и о Грузии. Отчет подготовили сотрудники аппарата комитета по иностранным делам Сената.



По данным «Голоса Америки», это первое масштабное исследование о стратегии и тактике, использованной Кремлем для вмешательства в политические процессы в странах Европы и США.



«Эта опасность появилась задолго до прихода Доналда Трампа к власти, и будет существовать и после того, как его администрация завершит работу. В то время как президент Трамп фактически бездействует, Путин вновь развивает свой асимметричный арсенал и ищет средства для борьбы против демократических и международных институтов, созданных США и Европой за последние 70 лет», — заявил сенатор Кардин в ходе представления отчета.



По этой же информации, в последний период администрация США расширила санкции против России, утвердила решение о поставке летального оружия Грузии и Украине. Несмотря на это, авторы отчета считают, что США не могут эффективно справляться с российскими гибридными атаками, поскольку Белый дом официально не сформулировал четкую позиции в отношении действий России.



«Такая угроза национальной безопасности никогда не была так явно проигнорирована президентом США в американской истории. Без твердой реакции США здесь и в Европе институты и выборы будут оставаться уязвимыми для агрессивных и утонченных операций Кремля», — говорится в преамбуле отчета.



По словам сенатора Бена Кардина, президент Трамп должен четко осознать угрозу России и что другие президенты делали это в кризисных периодах, суметь мобилизировать страну, чтобы вместе с международной коалицией противостоять угрозе и защитить ценности.



Авторы доклада считают, что Кремль все еще использует методы, разработанные в Советском Союзе. В списке инструментов, используемых Москвой, упоминается военная интервенция, кибер-атаки, дезинформация, поддержка радикальных политических групп и партий, использование энергетических ресурсов в качестве средств давления.



Как считают авторы исследования, в постсоветских странах и в некоторых восточноевропейских странах российские власти пытались использовать инструменты военного давления, как это было в Грузии и в Украине, осуществить военный переворот, как это было в Монтенегро, или подкупить политиков, как это было в Сербии, Болгарии и Венгрии. Кроме того, во всех вышеупомянутых случаях причиной вмешательства России стало решение этих стран, выбрать западный путь развития и укрепить связи с НАТО.



В докладе содержится более 30 рекомендаций, которые по мнению сенатора Бена Кардина Белый дом должен осуществить. Среди них — укрепление европейских союзников и поддержки тех стран, которые еще не могут противостоять российской финансовой, энергетической и информационной агрессии независимо.















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