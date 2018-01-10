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Саакашвили отправится в тур по Украине


10.01.2018   23:18
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, побывавший сегодня на допросе в Службе безопасности Украины в качестве свидетеля, заявил, что с завтрашнего дня начинает тур в масштабе Украины.

«Продолжаются так называемые следственные действия. Почему так называемые? Потому что в 21 веке в Европе никто не расследует мирные акции. Остался советский дух. Они хотят этим делом отвлечь нас от наших политических акций. А я от политических акций отвлекаться не буду», - отметил Михеил Саакашвили.
По его словам, он найдет людей, которые будут управлять Украиной другими методами.

«Я собираюсь с завтрашнего дня ездить по стране. Мы должны найти людей для новой власти. Я намерен найти «триста спартанцев». Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами», - заявил он.

Сегодня Михеил Саакашвили допрашивали в СБУ в качестве свидетеля. Дело касается событий, развивавшихся у Октябрьского дворца в Киеве 17 декабря 2017 года.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что следующий допрос в Службе безопасности должен состояться 16 января, «но эта дата может быть откорректирована по предварительному согласованию со следователем СБУ в связи с возможными судебными делами, которые могут у нас выпасть на эту дату».






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