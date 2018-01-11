Премьер о спецоперациях: Предварительные выводы вредят интересам государства

11.01.2018 11:39 До начала первого заседания правительства 2018 года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили говорил в связи с угрозой терроризма, и отметил, что власть Грузии делает все для того, чтобы миновать опасность.



В то же время, по словам премьера, борьба с вызовом терроризма в собственной стране является весьма чувствительным вопросом, требующим осторожности:



"Терроризм является вызовом для всего мира, наше государство делает все для предотвращения этой угрозы. Разумеется, когда приходится вести борьбу с этим вызовом в собственной стране, тем более, когда вопрос касается наших граждан, это чрезвычайно чувствительный вопрос, требующий осторожности. Наши спецслужбы провели несколько спецопераций, и каждая из них касалась именно предотвращения террористических угроз. В этих операциях погиб один сотрудник наших спецслужб, были ранены четверо, и эти ребята ценой своей жизни защищали безопасность наших граждан"- заявил Георгий Квирикашвили.



По его же словам, прежде всего в интересах власти, чтобы эффективное и объективное расследование прокуратуры дало ответ на все существующие в обществе вопросы в максимально короткие сроки.



"Сегодня, в данной обстановке вредно для интересов государства делать предварительные заключения "- отметил премьер-министр.



















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