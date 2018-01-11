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Квирикашвили выразил соболезнования семье Темирлана Мачаликашвили


11.01.2018   11:50
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семье Темирлана Мачаликашвили, скончавшегося от ранения, полученного в ходе спецоперации в Панкисском ущелье.

До начала заседания правительства Георгий Квирикашвили заявил, что государство и врачи сделали все, чтобы Мачаликашвили остался в живых:

"Жаль, что не удалось спасти раненного в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили. Но государство и врачи сделали все, чтобы сохранить ему жизнь. Какими бы результатами ни закончилось расследование, хочу выразить соболезнование его семье"- отметил премьер.

Вчера Темирлан Мачаликашвили скончался в больнице. Министерство здравоохранения вело переговоры с турецкой клиникой, выбранной семьей пациента, для продолжения лечения Темирлана Мачаликашвили.

По информации Службы безопасности, во время задержания Темирлан Мачаликашвили попытался использовать гранату, во время чего спецназ выстрелил в него. Мачаликашвили подозревался в связях с Ахмедом Чатаевым.








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