В рекомендациях США Грузия попала в группу самых безопасных стран

11.01.2018 12:39 Госдеп США опубликовал новые рекомендации безопасности для американских путешественников, и разделил страны мира на четыре категории. Следует отметить, что Грузия попала в первую группу самых безопасных стран.



В первую группу попали страны, где достаточно соблюдать стандартные меры безопасности, например, Австрия, Канада, Швейцария, страны Скандинавии, все восточноевропейские страны Евросоюза, почти все бывшие советские республики кроме России, Украины, и Азербайджана.



В перечень стран второй категории, где, по мнению Вашингтона, необходимо больше осторожности, попали страны Западной Европы, в том числе Германия, Великобритания, и Франция. "Из-за уровня криминала и беспорядков" в этой категории оказалась и Украина.



По оценке Государственного департамента Соединенных Штатов, лучше пересмотреть планы поездки в страны третьей группы, в том числе в Россию. Россию ввели в эту категорию из-за того, что в стране есть угроза терроризма, а американцы "часто" становятся жертвами разных притеснений. В эту же группу попали Венесуэла, Куба, Нигерия, Судан, Пакистан, Турция и др.



Из-за возможной опасности жизни власти США призывают своих граждан, не ездить в страны четвертой категории. Среди этих стран Афганистан, Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и др.

















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