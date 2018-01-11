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МВД Австрии отказалось от лечения Мачаликашвили из соображения безопасности
11.01.2018 13:30
Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикл заявил, что раненного в ходе панкисской спецоперации 26 декабря Темирлана Мачаликашвили не впустили в страну для лечения из соображений безопасности.
"Думаем, было рискованно, чтобы в Австрию вошел подозреваемый в терроризме. Его лечение в Вене было большой угрозой для внутренней безопасности. Была очень высокая вероятность того, чтобы произошла попытка освобождения Мачаликашвили из клиники"- заявил министр в интервью Kronen Zeitung.
Издание пишет, что 19-летний Темирлан Мачаликашвили не был безобидным членом "Исламского государства". Он был предположительным помощником лидера террористов Ахмеда Чатаева.
"Разумеется, потенциальный помощник террористов не может войти в страну. С целью безопасности мы говорим четкое нет входу в Австрию подозреваемого в терроризме. Это касается также цели лечения"- заявил Герберт Кикл.
Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в результате спецоперации, проведенной 26 декабря в Панкиси. Вчера Мачаликашвили скончался в больнице.
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