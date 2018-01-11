В 2017 году гражданство Грузии получили три тысячи иностранных граждан

11.01.2018 14:59 В 2017 году гражданство Грузии было присвоено 3 тысячам иностранцам, — об этом сказано в отчете Комиссии по вопросам гражданства «Агентства развития государственных сервисов».



Как уже сообщалось, с 15 января полномочия этой комиссии переходят от министерства юстиции к администрации президента Грузии.



Согласно отчету, с 1 января по 9 октября 2017 года, комиссия рассмотрела 5 321 запросов о гражданстве. Из них 3 097 запросов получили одобрение комиссии и были направлены президенту для присвоения гражданства Грузии.



Из этих 3 097 лиц, подавших заявку, 2 550 или родились в Грузии (1945 лиц), или родились в Грузии и одновременно являлись бывшими гражданами Грузии (1072 человека), или были членами семей граждан Грузии.



Из представленных на подпись президенту 3097 одобренных комиссией заявлений, президент предоставил гражданство 3 тысячам граждан, 97-ми подателям заявлений было отказано.



Из этих 97 человек — 70 родились в Грузии, 27 являются бывшими гражданами Грузии или членами семей гражданина Грузии или членами семьи гражданина, родившегося в Грузии.



Из представленных президенту на одобрение 3097 дел — 2363 человек – это бывшие граждане из государств постсоветского пространства, 277 человек – граждане стран Евросоюза, 219 – граждане латиноамериканских государств, 221 – азиатских государств, 1 лицо – гражданин арабского государства, 5 – африканских государств, 11 лиц – граждане других государств.



В отчете комиссии отмечается, что в 2017 году президент Грузии, в рамках присвоенной ему законом прерогативы, в обход процедур и, соответственно, без изучения комиссией дел граждан, присвоил гражданство Грузии восьми лицам. Из них трое — граждане России, трое –Германии, остальные – подданные других стран.



Также в период с 1 января по 9 октября 2107 года президент Грузии присвоил гражданство 79 ферейданским грузинам — этнические грузины, проживающие на западе Ирана.















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