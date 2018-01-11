Сенат США: Интервенция в Грузию в 2008 году является ясным примером, как Россия использует силу, чтобы отобрать территории

11.01.2018 15:16 В отчете, подготовленном демократами в комитете Сената США по международным отношениям Грузии посвящается отдельная глава.



Название 200-страничного документа «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: результаты для национальной безопасности США».



Отчет в конгрессе представил влиятельный сенатор Бен Кардин.



Как говорится в отчете, интервенция в Грузию в 2008 году является ясным примером, как Россия использует силу, чтобы отобрать территории.



«После лет растущего напряжения, в августе 2008 года российские войска поддержали сепаратистов в т.н. регионах т.н. Южной Осетии и Абхазии, что завершилось признанием российского правительства их независимости. Этот конфликт также впервые показал, что наряду с военной интервенцией, были использованы кибер-нападения – инновация, которую правительство России отшлифовало спустя шесть лет, в ходе вторжения на территорию Украины. После 2008 года, пропаганда российского правительства и поддержка России политических партий и гражданских общественных групп остается значительной проблемой в Грузии тогда как продемократические силы в стране пытаются углубить интеграцию с западом. До 2008 года, напряжение росло в регионах т.н. т.н. Южной Осетии и Абхазии, которые стали спорными после восстановления независимости Грузии в 1991 году. Осетинские сепаратисты открыли огонь по грузинским селам в начале августа, после чего в данном районе разместились грузинские военные. Российские военные, в ответ, выдворили грузинские силы из т.н. Южной Осетии с использованием танков. Вскоре стало ясно, что нападение России не ограничивалось лишь военными методами, но и было бы более всеобъемлющим. Несмотря на неожиданную эскалацию создавшегося положения в горячую войну, правительство Грузии за месяц до интервенции обвинила Российское правительство в подготовке поля для гибридной войны», — говорится в отчете демократов.



Согласно отчету, еще 20 июля правительство Грузии стало целью кибер-нападения и веб-страница президента Михеила Саакашвили сутки была отключена.



«Когда 8 августа российская армия зашла на территорию Грузии, были осуществлены кибер-нападения на веб-страницы президента Грузии, парламента, министерств обороны и иностранных дел, Национального банка и нескольких СМИ. В осуществлении этих нападений правительство Грузии обвинило правительство России, что Кремль опровергал. Во время администрации Обамы, высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам киберполитики Майк Салмейер заявлял, что российская интервенция была «одним из первых случаев, когда мы видели комбинированную с кибер-активностью обычную сухопутную операцию. Это показало не только то, что использовать эту технику можно в ходе комбинированной операции, но и то, что русские готовы осуществить это», — говорится в отчете.



В документе также говорится, что во время августовской войны 2008 года, справиться с кибер-атаками Грузии помогли Эстония и Польша.



«Саакашвили пришел к власти в результате Революции Роз в 2003 году и вскоре начал стремится к установлению более крепких связей с западными демократическими институтами, чем вызвал гнев Путина. На Бухарестском саммите в апреле 2008 года, НАТО взяла на себя обязательство, что обсудит возможность предоставления Грузии плана действий по вступлению. На это заявление Путин ответил, что расширение НАТО у границ России «будет рассматриваться в России как прямая угроза безопасности страны».

Активные шаги Грузии, направленные на углубление связей с НАТО, как видно, были решающим элементом в принятии решения об интервенции Россией, если не единственным фактором российской интервенции 2008 года. Короткая война предсказала гибридную войну России в Европе, которая направлена против расширения НАТО и Евросоюза и консолидации демократии на континенте. Сегодня Россия признает «независимость» т.н. т.н. Южной Осетии и Абхазии и поддержкой сепаратистских сил продолжает размещать силы в оккупированных регионах. Россия также оформила с двумя регионами соглашения о партнерстве и стратегическом союзничестве, чем еще больше укрепила замороженный конфликт», — говорится в отчете.



В документе отмечается, что с войной в Грузии совпал период политического перехода с администрации Буша на администрацию Обамы в США.



«Как видно, администрация Буша в последние дни истечения своего срока не стремилась устанавливать санкции против российской агрессии. Новопришедшая администрация Обамы надеялась на перезагрузку отношений с Россией, что затягивало реагирование на агрессию Кремля значительными вынужденными мерами. Несмотря на отсутствие более агрессивного ответа на действия России, обе администрации вложили значительную инвестицию в строительство правительственных институтов в Грузии и ее интеграцию в структуры НАТО», — говорится в отчете сенаторов демократов.















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