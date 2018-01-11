Число соискателей убежища в Грузии сократилось

11.01.2018 15:17 В 2017 году число соискателей убежища в Грузии сократилось по сравнению с прошлым годом. В 2017 году Министерство по делам беженцев зарегистрировало 379 соискателей убежища, а в 2016 году было зарегистрировано 947.



IDFI распространила информация со ссылкой на Министерство по делам беженцев и расселения.



В прошлом 2017 году из соискателей убежища в 128 случаях было прекращено делопроизводство, в 24 случаях был присвоен статус беженца, 22 присвоили гуманитарный статус, а 169 официально было отказано в убежище.



В 2012-2017 годы из соискателей убежища больше всего были зарегистрированы из Ирака (2969), Украины (892), Египта (286), Ирана (245), и Сирии (211).



Граждане Азербайджана, Армении, и особенно Турции, как соискатели убежища, почти ни в каком случае не получают статус беженца, или гуманитарный статус.



Согласно законодательству Грузии, государство может отказать соискателю убежища в статусе беженца или гуманитарном статусе на том основании, что он создает угрозу безопасности, территориальной целостности, или общественному порядку страны.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

