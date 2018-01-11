ЕНД обвиняет правительство Грузии в смерти Мачаликашвили

11.01.2018 15:32 Смерть 19-летнего Темирлана Мачаликашвили — это результат преступных действий правительства Грузии, заявил на пресс-конференции 10 января один из лидеров «Единого национального движения» Нугзар Циклаури.



По его словам, нынешнее правительство Грузии совершило преступление еще в 2012 году, когда освободило из заключения Ахмеда Чатаева и позволило ему беспрепятственно покинуть территорию Грузии.



«Преступление правительства заключается и в том, что уже уличенный в терроризме Ахмед Чатаев сумел вновь беспрепятственно проникнуть в Грузию и свободно перемещался по всей ее территории. Преступление правительства в том, что оно позволило группе террористов создать в Тбилиси военную базу, в борьбе за которую погиб спецназовец. Вина правительства в том, что с целью сокрытия собственного преступления оно расстреляло 19-летнего Термилана Мачаликашвили в собственной кровати, тогда как никакой необходимости в этом не было», — пояснил соратник экс-президента Саакашвили.



По оценке Циклаури, все действия правительства Грузии были направлены против национальных интересов страны и принципов гуманизма.



Тяжелейшим преступлением правительства считают соратники Саакашвили и тот факт, что уже ранненого Мачаликашвили долгое время не перевозили в больницу, что, возможно, и ускорило его смерть.



«Единое национальное движение еще раз подтверждает свое уважение семье Мачаликашвили, населению Панкисского ущелья и всем гражданам Грузии и заявляет, что законны все формы протеста, которые выражают граждане Грузии. И мы готовы поддержать борющихся за свободу людей», — подчеркнул Циклаури.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

