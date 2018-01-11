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ЕНД обвиняет правительство Грузии в смерти Мачаликашвили


11.01.2018   15:32
Смерть 19-летнего Темирлана Мачаликашвили — это результат преступных действий правительства Грузии, заявил на пресс-конференции 10 января один из лидеров «Единого национального движения» Нугзар Циклаури.

По его словам, нынешнее правительство Грузии совершило преступление еще в 2012 году, когда освободило из заключения Ахмеда Чатаева и позволило ему беспрепятственно покинуть территорию Грузии.

«Преступление правительства заключается и в том, что уже уличенный в терроризме Ахмед Чатаев сумел вновь беспрепятственно проникнуть в Грузию и свободно перемещался по всей ее территории. Преступление правительства в том, что оно позволило группе террористов создать в Тбилиси военную базу, в борьбе за которую погиб спецназовец. Вина правительства в том, что с целью сокрытия собственного преступления оно расстреляло 19-летнего Термилана Мачаликашвили в собственной кровати, тогда как никакой необходимости в этом не было», — пояснил соратник экс-президента Саакашвили.

По оценке Циклаури, все действия правительства Грузии были направлены против национальных интересов страны и принципов гуманизма.

Тяжелейшим преступлением правительства считают соратники Саакашвили и тот факт, что уже ранненого Мачаликашвили долгое время не перевозили в больницу, что, возможно, и ускорило его смерть.

«Единое национальное движение еще раз подтверждает свое уважение семье Мачаликашвили, населению Панкисского ущелья и всем гражданам Грузии и заявляет, что законны все формы протеста, которые выражают граждане Грузии. И мы готовы поддержать борющихся за свободу людей», — подчеркнул Циклаури.






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