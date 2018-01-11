16 января суд вновь рассмотрит иск Саакашвили к Госмиграционной службе Украины

11.01.2018 16:58 16 января состоится судебное заседание по иску лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе (ГМС) Украины и управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба окружного административного суда Киева.



Истец повторно просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС при рассмотрении жалобы на решение об отказе в сроки, определенные законодательством, в оформлении документов по вопросу о предоставлению ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты.



Кроме того, в окружном административном суде Киева решается вопрос об открытии производства по еще одному иску Саакашвили, добавили в пресс-службе. Истец просит суд обязать Генеральную прокуратуру предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки, которая осуществлялась в связи с ходатайством министерства юстиции Грузии.



3 января окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидера "Руху нових сил" к Госмиграционной службе. Адвокаты политика подали апелляцию.



Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года.



В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал указ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины. В частности, Саакашвили не указал, что против него в Грузии открыты уголовные производства.

10 сентября Саакашвили вместе с соратниками сумел из Польши прорваться в Украину через пункт пропуска "Шегини".



11 сентября адвокат Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу с прошением о предоставлении политику политического убежища в Украине. Защитник утверждал, что ведомство должно было дать ответ в течение суток.



Выдачи Саакашвили требует Грузия, где он был президентом в 2004–2013 годах. По словам министра юстиции страны Теи Цулукиани, Украина отказывала в экстрадиции Саакашвили в 2014-м и 2015 годах.

Во время рассмотрения прошения о дополнительной защите экстрадиция Саакашвили была невозможна, заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко.



24 октября Луценко сообщил, что Государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии в политическом убежище.















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