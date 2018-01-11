Саакашвили отменил запланированный марш в центре Киева

11.01.2018 17:05 Третий президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили пока не собирается возобновлять марш "За импичмент" в центре Киева. Об этом рассказала его пресс-секретарь Татьяна Баграновская, передают Украинские новости.



"Пока не пройдут переговоры с оппозиционными силами, точная дата не будет определена", – отметила она.

Вместе с тем, как сказала Баграновская активисты "Движения новых сил" пока не намерены убирать палаточный городок, расположившийся под стенами Верховной Рады.



Следует напомнить, что накануне пресс-секретарь анонсировала, что 21 января в воскресенье состоится марш.



Как сообщал NewsOne ранее, Саакашвили заявил, что новую украинскую власть необходимо создавать из людей, которые готовы пойти против системы. Саакашвили считает, что Украина должна быть не экспортером людей, а экспортером высококачественной продукции.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

