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Правозащитники просят власти Грузии не использовать Панкиси в политических целях
11.01.2018 17:08
11 января вечером в Тбилиси возле здания Канцелярии планируется акция солидарности с ущельем Панкиси, где недавние действия спецназа привели к смерти 19-летнего Темирлана Мачаликашвили.
В распространенном заявлении организаторы акции напоминают, что 26 декабря силовики ранили молодого человека, когда тот находился в своей спальне. Утром 10 января Мачаликашвили скончался в больнице, не приходя в сознание.
Организаторы ("Центр изучения и мониторинга прав человека", "Правозащитный центр", "Движение белого шума", "Аудитория № 115") высказывают сомнения в необходимости применения силы в данном случае, а также указывают на то, что раненому Мачаликашвили не была оказана вовремя медицинская помощь.
"На протяжении многих лет Панкисское ущелье и проживающий там народ вынуждены жить в постоянной опасности, давлении и непредсказуемости. Вместо системных социальных изменений, необходимых для преодоления политической и социальной изоляции жителей ущелья, государство использует существенно репрессивные и карательные инструменты", - отмечается в сообщении организаторов акции.
Они призывают власти взять на себя ответственность за происходящие в стране события и создать политические, социальные условия для возможности достойного проживания граждан.
Организаторы акции солидарности просят провести эффективное расследование убийства Темирлана Мачаликашвили и прекратить использование Панкисского ущелья в политических целях.
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