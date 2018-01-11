Мэр Тбилиси встретился с послом США в Грузии Яном Келли

11.01.2018 17:36 Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с послом США в Грузии Яном Келли. На встрече стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества и осуществления будущих проектов.



Мэр Тбилиси ознакомил посла США с приоритетами, которые правительство столицы разработало для развития столицы и решения проблем в различных областях.



«На сегодняшней встрече мы ознакомили посла США с нашими планами относительно того, какие проекты мы планируем в 2018 году. Мы также говорили о приоритетах, которые касаются обновления и регулирования транспорта. Что касается пробок, в городе есть серьезные проблемы, и мы собираемся представить стратегию, которая будет расписана по годам. Мы также говорили о реабилитации исторической части Старого Тбилиси – это одно из наших самых важных направлений. В этом году на реабилитацию площади Гудиашвили будет потрачено около 62 миллионов лари», — заявил мэр Тбилиси.



По словам Яна Келли, ценны те усилия и активность, которые новое руководство столицы направляет на культурное и экономическое развитие Тбилиси. Посол США выразил поддержку мэру Тбилиси в осуществлении проектов.



«Я рад, что встретился с мэром Тбилиси. От него я услышал, что он считает приоритетами развития города. Тбилиси важен для Грузии не только потому, что это столица, но и потому, что это ядро экономики страны. Очень радостно, что мэр планирует направить большую часть усилий на поднятие уровня жизни в городе. Это касается всех граждан, и конечно, и нас – посольства, так как мы часть Тбилиси», — отметил посол США в Грузии.



По завершению встречи, стороны передали друг другу символические подарки.















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