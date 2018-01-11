Эстония увеличивает расходы на борьбу с пропагандой в 13 раз

11.01.2018 18:07 Госканцелярия Эстонии в 2018 году увеличит с 60 тысяч до 800 тысяч евро, то есть в 13,3 раза, расходы на работу отдела стратегической коммуникации, который занимается борьбой с пропагандой и распространением дезинформации.



"К уже имеющимся двум специалистам на работу в госканцелярию возьмут еще восемь экспертов по стратегической коммуникации, у каждого из которых будут свои задачи. Эстония должна сформировать силу, способную осуществлять мониторинг, приводить возражения и преодолевать информационные кризисы. Бюджет страткома будет держаться на уровне 800 тысяч евро, по крайней мере, в течение ближайших четырех лет", — говорится в сообщении газеты Postimees, пишет ria.ru.



"К уже имеющимся двум специалистам на работу в госканцелярию возьмут еще восемь экспертов по стратегической коммуникации, у каждого из которых будут свои задачи. Эстония должна сформировать силу, способную осуществлять мониторинг, приводить возражения и преодолевать информационные кризисы. Бюджет страткома будет держаться на уровне 800 тысяч евро, по крайней мере, в течение ближайших четырех лет", — говорится в сообщении.



По данным Postimees, до сих пор Эстония наблюдала в основном за СМИ России, постоянного анализа содержания средств массовой информации других государств не было. Одной из новых задач команды страткома станет получение более четкой картинки информационного пространства зарубежных медиаканалов и социальных сетей с информацией об Эстонии. Кроме того, планируется создать контактную сеть из зарубежных журналистов, интересующихся Эстонией.



Стратком при госканцелярии является координационной командой, поскольку стратегическая коммуникация Эстонии не имеет централизованного управления. Свои соответствующие отделы есть как у вооруженных сил, силовых структур, так и у многих министерств.















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