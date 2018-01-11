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Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Саакашвили на 19 января
11.01.2018 18:36
Апелляционный суд Киева отложил до 19 января рассмотрение жалобы Генпрокуратуры Украины на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили.
12 нардепов написали заявления о взятии политика на поруки, но в суд пришло только четверо из них.
Саакашвили подал ходатайство, в котором заявил, что остальные депутаты находятся в отпуске до 15 января и не смогли явиться на заседание. В связи с этим он попросил перенести суд.
Заседание перенесли на 10.00 19 января.
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