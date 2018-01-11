Саакашвили: Ни один президент d современном мире не был осужден за помилование

11.01.2018 19:36 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выразил свое недовольство приговором, который ему вынесли в Тбилиси.



По словам Саакашвили, «приговор полностью незаконный». Экс-губернатор Одесской области заявил, что все произошедшее «противоречит международному праву» и добавил, что его нельзя судить за использование права на помилование.



«В современном мире ни один президент не был осужден за помилование», — заявил Саакашвили.



Также Саакашвили выразил уверенность, что «грузинские власти ничего не нашли» на него за пять лет.



Кроме того, он обвинил власти Украины и Грузии в сговоре против него.



Отметим, что сегодня суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы. Впрочем, грузинский лидер не слишком торопится отбывать наказание.



Сейчас он находится в палаточном лагере на майдане, скрываясь уже от украинских властей. Тут на него тоже заведено уголовное дело.















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