Президент Грузии подписал около 40 законов

11.01.2018 20:14 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня подписал до 40 законов, — об этом заявила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.



По ее словам, среди них изменения в законы о защите авторского права, жертвах насилия в семье, а также родителях-одиночках.



«Большая часть законов направлена на лучшую защиту прав граждан Грузии. Создание законодательства по европейским стандартам и его осуществление на практике является очень важным для того, чтобы Грузия сформировалась как сильная демократия европейского типа», — отметила Анна Нацвлишвили.















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