США расширили список иностранных агентов РФ, которые маскируются под СМИ

11.01.2018 20:15 Министерство юстиции США требует от партнера российской пропагандистской радиокомпании «Sputnik» — агентства RIA Global LLC — стать на учет в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA Об этом сообщило в среду российское информагентство «Sputnik».



«На основании информации, известной нашему офису, включая сообщения прессы, а также другую общедоступную и непубличную информацию, которую мы собрали во время нашего расследования, нами установлено, что компания RIA Global должна зарегистрироваться согласно закону о регистрации иностранных агентов от 1938 года. Эта необходимость регистрации для RIA Global возникла вследствие ее политической деятельности в Соединенных Штатах», — приводится цитата из письма Минюста, который получила компания RIA Global LLC.



При этом говорится, что процедура регистрации в качестве иностранного агента должна завершиться в течение 30 дней, начиная с 5 января.



Отмечается также, что американская сторона не влияет на формирование контента российского информационного агентства, но каждый его материал должен сопровождаться соответствующими реквизитами с раскрытием информации.



Под закон FARA, который был принят американскими властями с целью противостояния фашистской пропаганде, попал целый ряд российских пропагандистских СМИ в Соединенных Штатах.















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