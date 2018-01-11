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США расширили список иностранных агентов РФ, которые маскируются под СМИ
11.01.2018 20:15
Министерство юстиции США требует от партнера российской пропагандистской радиокомпании «Sputnik» — агентства RIA Global LLC — стать на учет в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA Об этом сообщило в среду российское информагентство «Sputnik».
«На основании информации, известной нашему офису, включая сообщения прессы, а также другую общедоступную и непубличную информацию, которую мы собрали во время нашего расследования, нами установлено, что компания RIA Global должна зарегистрироваться согласно закону о регистрации иностранных агентов от 1938 года. Эта необходимость регистрации для RIA Global возникла вследствие ее политической деятельности в Соединенных Штатах», — приводится цитата из письма Минюста, который получила компания RIA Global LLC.
При этом говорится, что процедура регистрации в качестве иностранного агента должна завершиться в течение 30 дней, начиная с 5 января.
Отмечается также, что американская сторона не влияет на формирование контента российского информационного агентства, но каждый его материал должен сопровождаться соответствующими реквизитами с раскрытием информации.
Под закон FARA, который был принят американскими властями с целью противостояния фашистской пропаганде, попал целый ряд российских пропагандистских СМИ в Соединенных Штатах.
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