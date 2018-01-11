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Выборы в России -2018: проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать на военной базе в Гюмри


11.01.2018   20:28
Проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать на президентских выборах на военной базе РФ в Гюмри (Армения), сообщил работник Центризбиркома Василий Лихачев.

«С Грузией у нас нет дипломатических отношений. Но мы решили в Гюмри на нашей военной базе создать участки и для граждан РФ, которые проживают в Грузии, чтобы они могли приехать и проголосовать», — отметил он.

Лихачев также подтвердил, что в Грузии Россия не станет открывать участки для голосования. Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре прошлого года. О своем желании участвовать в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак и действующий президент Владимир Путин, который будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.






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