Выборы в России -2018: проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать на военной базе в Гюмри

11.01.2018 20:28 Проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать на президентских выборах на военной базе РФ в Гюмри (Армения), сообщил работник Центризбиркома Василий Лихачев.



«С Грузией у нас нет дипломатических отношений. Но мы решили в Гюмри на нашей военной базе создать участки и для граждан РФ, которые проживают в Грузии, чтобы они могли приехать и проголосовать», — отметил он.



Лихачев также подтвердил, что в Грузии Россия не станет открывать участки для голосования. Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания стартовала в декабре прошлого года. О своем желании участвовать в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак и действующий президент Владимир Путин, который будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.















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