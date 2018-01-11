Каладзе пообещал развить транспорт и сохранить исторический облик Тбилиси

11.01.2018 21:35 Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в 2018 году главными приоритетами развития грузинской столицы станет расширение транспортной системы и восстановление внешнего вида исторической части города.



Он подчеркнул, что планируется улучшение системы общественного транспорта для того, чтобы сделать передвижение населения более комфортным.



"Кроме того, будут осуществлены дорожные проекты, которые значительно разгрузят автомобильное движение на конкретных участках. Знаем, что в этом направлении есть серьезное недовольство и проблемы в плане пробок", - добавил мэр Тбилиси.



В конце февраля в городе запустят пилотный проект, в рамках которого на 14 улицах города маршрутные микроавтобусы будут останавливаться лишь на остановках. Кроме того, мэрия проводит инфраструктурные работы примерно на 259 остановках, чтобы остановка микроавтобусов и автобусов не создала препятствий для дорожного движения.



Каладзе также отметил, что не меньшее внимание будет уделяться сохранению внешнего вида Старого Тбилиси.















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