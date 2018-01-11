Народный защитник Нино Ломджария обратилась с рекомендацией к министру внутренних дел

11.01.2018 21:38 Народный защитник Нино Ломджария обратилась к министру внутренних дел с рекомендацией в связи с ненадлежащим реагированием на факт нарушения норм этики со стороны сотрудника полиции.



В аппарате народного защитника "Интерпрессньюс" сообщили, что в связи с фактом насилия в семье представителя ЛГБТ общины поверенный народного защитника Грузии находился в одном из отделений полиции, где присутствовал при факте служебного проступка со стороны сотрудника министерства внутренних дел Грузии. В частности, сотрудник полиции, несмотря на то, что представитель народного защитника представил полномочие, не позволял находиться в здании. В то же время проявлял гомофобию и агрессию в отношении ЛГБТ общины.



Проверка генеральной инспекции Министерства внутренних дел, проведенная на основании обращения аппарата народного защитника, не подтвердила факт дисциплинарного проступка, однако сотрудников министерства строго предупредили, во время отношений с гражданами пользоваться требованиями, предусмотренными "Кодексом этики полиции Министерства внутренних дел".



Следует отметить, что народный защитник Грузии изучает ни одно заявление, где представители ЛГБТ общины указывают на гомофобное, оскорбительное отношение со стороны полицейских, и недолжное реагирование. По информации аппарата народного защитника, к сожалению, в ряде случаев сами заявители отказываются от продолжения делопроизводства, что наряду с другими социальными и культурными факторами, обусловлено низким уровнем их доверия к правоохранительным ведомствам, а в ряде дел сложно найти доказательства.



Согласно рекомендации, народный защитник потребовала основательное изучение дела, и принятие предусмотренных законом мер по факту нарушения норм этики со стороны представителя полиции. По мнению народного защитника, также следует осуществить переподготовку сотрудников полиции в связи с вопросами гендерного равноправия, и объяснить полицейским мандат и полномочие народного защитника

















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