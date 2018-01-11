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Грузия вступила в Европейское объединение энергоомбудсменов


11.01.2018   23:04
Грузия стала членом Европейского объединения энергоомбудсменов. Решение об этом было принято на встрече проведенной в Париже, в которой приняла участие энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили.

Вопрос членства Грузии в Европейском объединении энергоомбудсменов единогласно поддержали коллеги Вардиашвили. Следующая генеральная встреча организации состоится в марте этого года в Тбилиси.

В связи с темой членства Грузии в сети энергоомбудсменов Саломе Вардиашвили завтра проведет брифинг.






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